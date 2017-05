Organisationstalent im Dienst der Kirche

16.05.2017, Von Ulrike Rapp-Hirrlinger — E-Mail verschicken

Wilfried Genal koordiniert den Aufbau der „Langen Tafel“ in der Nürtinger Innenstadt

Das Organisieren liegt Wilfried Genal im Blut. Der 69-Jährige hat schon etliche Projekte ehrenamtlich für die Evangelische Kirche auf die Beine gestellt. Seine jüngste Herausforderung: Er koordiniert den Aufbau der Langen Tafel in der Nürtinger Innenstadt, an der am 19. Mai 1000 Menschen Platz nehmen sollen.

Wilfried Genal organisiert den Aufbau der Langen Tafel, die am Freitag am Nürtinger Ochsenbrunnen enden wird. 2000 Maultaschen werden ab 19 Uhr beim gemeinsamen Essen von 250 Helfern ausgegeben. Bereits ab 16 Uhr beginnt ein buntes Kulturprogramm, präsentiert von vielen Nürtinger Vereinen und Künstlern. Foto: Rapp-Hirrlinger

NÜRTINGEN. Auch in der Nürtinger Vesperkirche ist Wilfried Genal gemeinsam mit seiner Frau im Ehrenamt engagiert – acht Jahre davon waren die beiden im Organisationsteam. Genal hat zudem in Schlaitdorf Gemeindemittagessen organisiert und andere Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Den Anstoß, sich stärker ehrenamtlich einzubringen, machte 2010 die Schlaitdorfer Pfarrhofmauer. Diese sei am Einstürzen gewesen, erinnert sich Genal, der seit 20 Jahren in der kleinen Gemeinde wohnt.