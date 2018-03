Olympisches Feuer in Oberensingen

24.02.2018, Von Frederic Feicht — E-Mail verschicken

Die Projektwoche „Olympia ruft“ entfacht Begeisterung für Sport und gesunde Ernährung bei Grundschülern in Oberensingen

Nicht nur in Pyeongchang wird momentan Olympia gefeiert, auch in der Friedrich-Glück-Schule in Oberensingen hieß es in dieser Woche „Olympia ruft: Wir machen mit!“ – so das Motto der Projektwoche.

Die Schüler der Friedrich-Glück-Schule bilden gemeinsam bei ihrem Abschiedstanz die Olympischen Ringe. Foto: Feicht

NT-OBERENSINGEN. Eine gesamte Schulwoche drehte sich alles um die fünf Ringe der olympischen Flagge, welche am Montag feierlich über dem Haupteingang der Schule gehisst wurde.

Mit Unterstützung des gemeinnützigen Vereins symbioun, welcher sich deutschlandweit für gesundheitsbewusstes Aufwachsen einsetzt, konnte das überschaubare Kollegium ein beachtliches Programm auf die Beine stellen. Unterstützt wurde die Schule dabei von örtlichen Sponsoren und spendenfreudigen Eltern.

Die Sportwissenschaftlerin Svenja Maurer von symbioun – von den Schülern nur „Sportinator“ genannt – begleitete die Schule die gesamte Woche lang.