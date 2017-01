Ohne Hochwasserschutz keine Bauvorhaben

16.01.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Gemeinderatsfraktionen fordern im Rahmen der Haushaltsreden Vorkehrungen für Tiefenbach und Steinach

Der Hochwasserschutz ist in Nürtingen ein großes Thema. Insbesondere der Neckar sorgte in den zurückliegenden Jahren bei Unwetter für Schäden im Uferbereich. Auch vom Tiefenbach und der Steinach könnte bei Starkregen Gefahr drohen. Außerdem bremst fehlender Hochwasserschutz die Bautätigkeit in einigen Stadtquartieren.

NÜRTINGEN. Welche Folgen der Klimawandel auch für die an Flüssen und Bächen liegenden Kommunen mit sich bringt, zeigen Jahr für Jahr Bilder von überfluteten Gemeinden. Vielen Menschen sind die Bilder von Braunsbach noch in Erinnerung. Um solchen Schadensereignissen vorzubeugen, müssen sich Städte und Gemeinden nachhaltig mit dem Hochwasserschutz auseinandersetzen. Das sieht man auch im Nürtinger Gemeinderat so. In den Haushaltsreden vergangene Woche haben fast alle Fraktionen den Fokus auf den Hochwasserschutz im Tiefenbach und im Bereich der Steinach gelegt. Denn ein nicht geringer Teil von Bauvorhaben in Nürtingen lässt sich erst umsetzen, wenn Hochwassersicherheit garantiert ist.