Öfter Kehrwoche im Nürtinger Bahnhof

01.03.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

MdB Hennrich beklagt sich beim Konzernbevollmächtigten über Verschmutzung – „Zwei ergänzende Kehrreinigungen pro Woche“

Kaugummi, Bonbonpapierle, Zigarettenkippen , überquellende Mülleimer – der Dreck auf dem Nürtinger Bahnhofsareal ist für viele Fahrgäste ein Ärgernis. Jetzt hat sich auch MdB Michael Hennrich der Sauerei angenommen und an den Konzernbevollmächtigten geschrieben. Sven Hantels Antwort lässt Hoffnung aufkommen: Es soll künftig öfters gekehrt werden.

Über die Verschmutzung des Nürtinger Bahnhofes hat sich MdB Hennrich bei der Deutschen Bahn beklagt. Foto: Holzwarth

NÜRTNGEN. Das Thema ist nicht neu. In unregelmäßigen Abständen ist die Verschmutzung des Nürtinger Bahnhofs Stein des Anstoßes. Die Zahl der Menschen, die ihren Müll achtlos wegwerfen scheint zuzunehmen. In den Unterführungen stinkt es häufig nach Urin. Die Verschmutzung des Bahnhofes ist ein Dauerärgernis. Auch Nürtinger Bürger haben sich in der Vergangenheit darüber bei der Bahn beschwert. Allerdings mit wenig Erfolg. Jetzt hat auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich die Anregung eines Bürgers aus dem Wahlkreis aufgegriffen.

Ist der Nürtinger Bahnhof schmutziger als andere?