Nutzen Sie das Angebot an Kunstausstellungen in Nürtingen?

Das Nürtingen ein großes Angebot an Kunst und Kultur hat, ist bekannt. Das Engagement der Stadt diesbezüglich zeigt sich an der Bandbreite an Angeboten für Jung und Alt. So kann man zum Beispiel regelmäßig Ausstellungen in der Kreuzkirche und im Rathaus besuchen.

Auch das Provisorium stellt immer wieder Schauflächen zur Verfügung. Zudem hat die Stadt diverse namhafte Einrichtungen wie das Forum Türk, die Sammlung Domnick und die Ruoff-Stiftung, die insbesondere für Kunst und Kultur stehen.

Auch sind ein Kunstverein und die Kunstakademie in der Hölderlinstadt ansässig. Reicht das an Kunst- und Kulturangeboten? Sollten es mehr sein oder ist das Angebot vielleicht sogar zu groß? Das wollten wir von den Passanten in der Nürtinger Innenstadt wissen. rm

Monika Weissenbacher