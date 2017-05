Nur Note vier für Nürtingen

ADFC-Fahrradklima-Test bewertet Fahrradfreundlichkeit der Kommunen

NÜRTINGEN (pm). Der ADFC-Fahrradklima-Test ist der Zufriedenheits-Index der Radfahrer in Deutschland. Mehr als 120 000 Bürger haben im Herbst 2016 per (Online-)Fragebogen die Situation für Radfahrer in 539 Städten bewertet. Erneut schaffte es Baden-Württemberg mit den Städten Karlsruhe und Freiburg in die vorderen Ränge. Pforzheim gelang es nach desaströsem Abschneiden 2012, zum erfolgreichsten Aufsteiger deutschlandweit zu werden. Neben diesen Glanzlichtern des Fahrradklimas in Baden-Württemberg gibt es jedoch wenig Grund zum Feiern.

Das Votum der Radfahrer zeigt keine Verbesserung des Fahrradklimas in Deutschland und Baden-Württemberg. Insgesamt wird die Fahrradfreundlichkeit in den Kommunen nur mit der Schulnote 4 („ausreichend“) bewertet. Auch die Stadt Nürtingen wird nur mit einem „ausreichend“ benotet. Filderstadt wurde mit 2,9 und Kirchheim mit 3,3 bewertet. Gegenüber der letzten Bewertung vor zwei Jahren haben sich Filderstadt, Kirchheim und Leinfelden-Echterdingen verschlechtert. Die anderen Städte haben wieder gleiche Noten erhalten oder wurden erstmals überhaupt bewertet.