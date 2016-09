Nürtingen in einem ganz neuen Licht

19.09.2016, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Auch in der Hölderlinstadt begann am Samstag das regionale Kunst-Projekt „Aufstiege“

Spektakuläre Aktion am Nürtinger Stadteingang: Im Rahmen des Projekts „Aufstiege“ der Kulturregion Stuttgart werden am Turm der Stadtkirche und am Neckarwehr beeindruckende Lichtkunst-Akzente gesetzt.

Oliver Feigls Video-Installation in einem Kellerfenster gegenüber der Stadtkirche

NÜRTINGEN. Schade nur, dass es pünktlich zur Eröffnung am Samstagabend zu regnen begann. Und so erhielten die Ausführungen der beiden Künstler Oliver Feigl und Joachim Fleischer leider ein kleineres Publikum, als sie es verdient gehabt hätten. Auch der Ansturm auf das „Schlemmer-Stäffele“ hielt sich daher in eher überschaubarem Rahmen.