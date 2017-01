Nürtingen hat ein UNESCO-Kulturerbe

Dank dem Verein Kalknetzwerk mit Sitz in Nürtingen wurde die Technik der Kalkverarbeitung in die UNESCO-Liste aufgenommen

Überall auf der Welt, wo Kalk vorkommt, findet er seit Menschengedenken als Baustoff Verwendung. Er hält Steine zusammen, verkleidet Wände und veredelt Oberflächen aller Art. Doch die Verarbeitung von Kalk braucht Zeit – und Wissen, das im Laufe der Zeit immer mehr in Vergessenheit geraten ist. Ein Nürtinger Verein kämpft dagegen an.

Das Kalknetzwerk vermittelt Handwerkern, wie sie mit dem Werkstoff Kalk umgehen können. pm

NÜRTINGEN. Ein erster Meilenstein im Kampf gegen das Vergessen der uralten Kulturtechnik ist die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission. Zu verdanken ist das dem kleinen, aber internationalen Verein Kalknetzwerk mit Sitz in Nürtingen. Die Vorsitzende des Vereines, Karola König, lebt in Raidwangen. Von hier aus organisiert sie ihr Netzwerk aus Architekten, Händlern und Handwerkern rund um das Thema Kalk.