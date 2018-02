IHK-Empfang in der Nürtinger Stadthalle – Optimismus aber auch Warnung vor Stillstand vier Monate nach der Bundestagswahl Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kommunen und aus dem Bildungssektor trafen sich am 22. Januar in der Stadthalle K3N in Nürtingen zum Neujahrsempfang der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen. „Der Höhenflug der Wirtschaft im Landkreis Esslingen hält weiter an“, zog IHK-Präsident Heinrich Baumann Bilanz – er warnte aber auch vor Stillstand.

Weiterlesen