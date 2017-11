Nostalgie und Abenteuer mit 26 PS

Felix Keuerleber aus Nürtingen fährt seit acht Jahren einen Trabant – ein anderes Auto wollte er nie

Am 7. November 1957 lief in Zwickau der allererste Trabi vom Band. Produziert wurde der Trabant 34 Jahre lang, bis ins Jahr 1991. Heute, genau 60 Jahre nach seinem ersten Erscheinen, erfreut sich der (n)ostalgische Kleinwagen auch in Nürtingen noch großer Beliebtheit. So auch bei Felix Keuerleber, der einen kleinen grünen Trabi als sein erstes Auto auserwählte.

NÜRTINGEN. Aus einem Bericht des Kraftfahrt-Bundesamtes über Fahrzeugzulassungen geht hervor, dass im Januar 34 449 Autos des Typs Trabant zugelassen waren, fast 2000 mehr als noch 2015. Trotzdem sind Trabis im heutigen Straßenbild ein echter Hingucker, ob nun aufgrund ihrer Erscheinung oder doch eher durch ihre wenig dezente Geräuschkulisse. Doch die kleinen Ostflitzer haben durchaus ihre Vorteile. Neben der, in Anbetracht der Tatsache, dass seit 26 Jahren kein solches Auto mehr produziert wurde, geradezu lächerlich guten Versorgung mit Ersatzteilen, rangiert jeder Trabant aufgrund der geringen Schadenshäufigkeit in den günstigsten Versicherungsklassen.