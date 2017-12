Kommentar

Nicht um jeden Preis

07.12.2017, — E-Mail verschicken

Die Zukunft liegt in der Elektromobilität, da sind sich die Experten einig. Nicht aber darüber, wann diese Zukunft beginnt. Kann und darf es sich dann eine bisweilen finanziell klamme Stadt wie Nürtingen leisten, auf Elektrobusse zu setzen? Solange noch Fördergelder von der Region flossen, mag das ja vertretbar gewesen sein, obwohl schon in dieser Situation die Wirtschaftlichkeit fraglich war. Nachdem von der Region nichts mehr zu erwarten ist, muss die Frage erlaubt sein, ob gerade Nürtingen weiter als Versuchskaninchen herhalten muss oder ob nicht vielmehr Geldgeber wie der Bund in der Verantwortung stehen, die Elektromobilität zu befördern. Dass man Gutes tut, war in der Sitzung des Gemeinderatsausschusses deutlich im Vordergrund. Gerne hätte man aber auch etwas über das Verhältnis der Anschaffungs- und Wartungskosten und die Einsparung an Stickoxiden gegenüber dem Einsatz herkömmlicher Fahrzeuge gehört.