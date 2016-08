Nicht bis zum letzten Moment warten

31.08.2016, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Blende 2016: Es lohnt sich, in aller Ruhe nach den „Schätzen der Region“ zu suchen

Urlaub in Deutschland liegt immer mehr im Trend – und zunehmend begeistern sich auch Menschen für Urlaub daheim. Gerade am Mittleren Neckar gibt es ja viel Begeisterndes zu entdecken. Und zu fotografieren. Just diesen „Schätzen der Region“ wendet sich die Blende 2016 zu.

Auch Details historischer Gebäude können „Schätze der Region“ sein. jg

Wofür sich ein Mensch begeistert, das ist natürlich eine völlig subjektive Angelegenheit. Der eine genießt die Natur, der andere erfreut sich an historischer oder moderner Architektur, der dritte sieht sich eher als Technik-Freak. Die eine fühlt sich am Wasser wohl, die andere in einem idyllischen Wald, die Dritte auf den Höhen der Alb oder den etwas niedrigeren Hügeln der Region.