Nfant will sich neu strukturieren

16.03.2018, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Nürtinger Flüchtlingsnetzwerk passt sich neuen Gegebenheiten an – Resolution zu besserer Arbeitsvermittlung für Geflüchtete

Die großen Unterkünfte für Flüchtlinge werden immer mehr aufgelöst. Deshalb will sich auch das Nürtinger Flüchtlingsnetzwerk Nfant neu aufstellen. Das ist aber nicht das einzige Problem, dass die engagierten Ehrenamtlichen zur Zeit umtreibt: Die Situation der Asylbewerber, denen kein Asyl gewährt wurde oder die nur geduldet werden, bereitet ihnen Sorgen (siehe Kasten).

Flüchtling Gevara Abdallah hat beim Nürtinger Landschaftsgärtner Albrecht Bühler einen Ausbildungsplatz bekommen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Auch in der Hölderlinstadt fallen vermehrt die großen Unterkünfte für die Erstunterbringung weg. Das Containerdorf K4 bei der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule wurde aufgelöst, die Unterkunft am Lindenplatz in Oberensingen wird auch nicht mehr für die Erstunterbringung gebraucht, es soll künftig für die Anschlussunterbringung genützt werden, also für Menschen, denen Asyl gewährt wurde.