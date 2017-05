Neuntklässler aus Oullins zu Gast im Nürtinger Hölderlin-Gymnasium

Schon zum 35. Mal hat das Hölderlin-Gymnasium Schüler des Centre scolaire St. Thomas d’Aquin aus Oullins zu Gast. Oberbürgermeister Otmar Heirich begrüßte die 45 französischen Schüler der 9. Klassen im Rathaus. Nach seinen Begrüßungsworten, in denen er unter anderem die geringe Jugendarbeitslosigkeit in Nürtingen hervorhob, gesellte er sich noch zu den französischen Schülern bei Brezel und Apfelsaft. Die Gäste sind noch bis Mittwoch in Nürtingen. Ihr Aktivitätenliste umfasst neben den gemeinsamen Unterrichtsstunden Besuche in Tübingen, Ulm und im Freilichtmuseum Beuren sowie auch eine gemeinsame Sportveranstaltung. nt