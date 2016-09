Neues Zuhause für Senioren

03.09.2016, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Nach 15-monatiger Bauzeit wurde das Seniorenheim in der Kißlingstraße eröffnet

Am Freitag wurde das Pasodi-Seniorenheim in der Kißlingstraße eröffnet. Bei der feierlichen Schlüsselübergabe waren neben zahlreichen Gemeinderäten auch Bürgermeisterin Claudia Grau anwesend. Jürgen Dittrich, Geschäftführer der Paritätischen Sozialdienste (Pasodi), kündigte in seiner Rede ein Umdenken in den Pasodi-Häusern an.

Pasodi-Geschäftsführer Jürgen Dittrich überreichte Heimleiterin Barbara Härder den symbolischen Schlüssel zum Seniorenheim. Foto: mke

NÜRTINGEN (pm). Nach nur 15-monatiger Bauzeit ist das Pasodi-Seniorenheim in Nürtingen fertiggestellt. 77 Pflegeeinzelzimmer beherbergt das Gebäude. Darüber hinaus gibt es eine Wohngemeinschaft mit betreutem Wohnen für sieben Menschen mit Behinderung, vier Zwei-Zimmer-Wohnungen sowie eine Küche mit Cafeteria, in der ab Frühjahr kommenden Jahres ein offener Mittagstisch für Bewohner und Gäste angeboten werden soll.