Neuer Wirtschaftsförderer

05.01.2018, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Christian Franz tritt die Stelle im Nürtinger Rathaus am 15. Januar an

NÜRTINGEN. Die Stadt bekommt einen neuen Wirtschaftsförderer: Christian Franz heißt der neue Mann, er beginnt am 15. Januar seinen Dienst in der Verwaltung.

Christian Franz kennt die Stadt ganz gut. Er ist hier geboren und war zuletzt im akademischen Auslandsamt der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt tätig. Dort kümmerte er sich um Studenten, die im Ausland studieren wollen und um den Kontakt zu den ausländischen Partnerhochschulen.

Aufgewachsen ist Christian Franz (Bild) in Dettingen/Teck, sein Abitur machte er in Kirchheim, wo er heute auch wohnt. Er studierte Volkswirtschaftslehre in Tübingen bis zum Bachelor, dann absolvierte er ein Masterstudium der Kulturwissenschaft in Passau und Grenoble. Danach arbeitete er im Vertrieb eines mittelständischen Autozulieferers in Göppingen und als Manager für Kundenbeziehungen bei einem Weiterbildungsanbieter für die öffentliche Verwaltung in Berlin.