Neuer Seniorenwegweiser für Nürtingen

11.05.2017, — E-Mail verschicken

Ein Ratgeber rund um das Thema Älterwerden ist der neue Seniorenwegweiser der Stadt Nürtingen. Die umfangreichen Informationen reichen von Freizeit-, Bildungs- und Sportangeboten über Beratungs- und Begegnungsmöglichkeiten, wirtschaftliche Hilfen und die Pflege zu Hause oder in einer Einrichtung bis zu Hilfen am Lebensende. Mit der neuen Broschüre finden ältere Bürger zu den verschiedenen Themen und Lebenslagen schnell ein geeignetes Angebot und die richtigen Ansprechpartner. Der Wegweiser wurde von dem Redaktionsteam Heike Händel (links) und Barbara Raab-Löffler zusammengestellt. Die kostenlose Broschüre kann im Rathaus Nürtingen, Marktstraße 7, und in den Rathäusern der Ortsteile abgeholt werden. Für Fragen und Anregungen steht Raab-Löffler vom Pflegestützpunkt Nürtingen unter Telefon (0 70 22) 7 52 32 oder per E-Mail an b.raab-loeffler@nuertingen.de zur Verfügung. pm