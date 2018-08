Neue Wärme fürs Roßdorf

06.08.2018, — E-Mail verschicken

Bereits seit vier Jahren erneuern die Nürtinger Stadtwerke das Nahwärmenetz im Roßdorf. Derzeit werden an der Hans-Möhrle-Straße neue Leitungen verlegt, wie dieses Foto, das ein Leser aus luftiger Höhe schoss, zeigt. Josef Budja von den Stadtwerken informiert über die Arbeiten: In den Gehwegen liegen die Leitungen, über die das ganze Roßdorf mit Wärme versorgt wird. Nur, wo es nötig ist, wird die Straße gequert. Diese Leitungen mitsamt den dazugehörigen Hausanschlüssen werden Stück für Stück erneuert. Laut Budja wird es noch weitere vier Jahre dauern, bis das komplette Roßdorf neue Leitungen hat. Im Gedanken an die Zukunft werden gleich Leerrohre für Glasfaserkabel mitverlegt. Nicht erneuert werden Wasserleitungen und Kanäle, da diese unter der Straße liegen. Das Öffnen des Gehweges, so Budja, ist trotz Unterlagen, in denen verzeichnet ist, wo was liegt, immer eine Überraschung, auf die die Leute vom Bau spontan reagieren müssen. Gar nicht spontan ist die Planung, wo gegraben wird. „Wir sprechen uns da intensiv mit der Stadt und anderen ab, damit nicht in kurzer Zeit zweimal gebaut wird“, so Budja. bg/Foto: Bierlein