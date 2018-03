Neue Pflanzgefäße

NÜRTINGEN (ali). Die Innenstadtbegrünung, 2004 ganz spontan und provisorisch auf die Beine gestellt, wird jetzt mit neuen Pflanzgefäßen zur Dauereinrichtung. Eine Arbeitsgruppe der Garten- und Landschaftsarchitekten hat zusammen mit Bastian Kuthe vom Grünplanungsamt der Stadt den Pflanzgefäßtyp „Nürtingen“ entwickelt. Er wird von Nürtinger Handwerksbetrieben hergestellt. Die zylindrischen Gefäße sind einheitlich aus anthrazitfarben pulverbeschichtetem Metall, um die gewünschte gestalterische Durchgängigkeit zu erzielen. Weil sich die Stadt derzeit keine Begrünung im gesamten Innenstadtbereich leisten kann, ist ein erster Schwerpunkt im Bereich Schillerplatz, östliche Kirchstraße sowie am Eingang zur Straße Am Obertor und zur Brunnsteige geplant. Der Werbering hat signalisiert, die Maßnahmen zu ergänzen. Um dem Schillerplatz ein „mediterranes Flair“ zu verleihen, schlägt Bastian Kuthe eine Bepflanzung mit Oleander vor. An den übrigen Standorten sollen bunte Sommerblumen farbliche Akzente setzen. Man hofft, dass die Nürtinger wieder Pflegepatenschaften übernehmen. 22 000 Euro hat der Gemeinderat für die Anschaffung der Blumenkästen bewilligt. Diese Summe reicht nun sogar aus, um auch die Blumenkästen an der Stadtbrücke und am Salemer Hof wieder aufzuhängen. Ein Wunsch, so OB Heirich, dermehrfach an ihn herangetragen worden sei. Der Bau-Ausschuss stimmte zu.