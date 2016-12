Neue Narrenzunft

30.12.2016, — E-Mail verschicken

In Nürtingen hat sich eine neue Narrenzunft gegründet, die künftig angelehnt an die Schwäbisch-Alemannische Fasnet am närrischen Treiben in der Stadt mitwirken möchte. Die Figur ist der im Bild zu sehende Steinachdämon, außerdem gibt es als Einzelfiguren den Nuriti sowie den Dämonenjäger, berichtet Zunftmeister Andreas Bihl, der die Masken selbst geschnitzt und bemalt hat. Zurzeit gehören der Zunft 15 Personen im Alter zwischen acht und 60 Jahren an. Näheres über die Zunft unter steinachdaemon@gmail.com. pm