Neue Impulse für eine „Herzensangelegenheit“

09.05.2017, Von Helmut Rohm — E-Mail verschicken

25 Jahre Städtefreundschaft zwischen Nürtingen und Zerbst in der Partnerstadt gewürdigt

Der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann übergab an seinen Nürtinger Amtskollegen Otmar Heirich zur Erinnerung eine historische Stadtansicht nach Merian. Foto: Rohm

NÜRTINGEN/ZERBST. Otmar Heirich hielt es nicht lange auf seinem Stuhl. Schnell stand Nürtingens Oberbürgermeister am Sonntagvormittag mit am Küchenblock inmitten der Messehalle zur 26. Gewerbefachausstellung Zerbst/Anhalt. Und es blieb nicht beim Blick in die Töpfe von Michael Steeb, Küchenchef des Best Western Hotels am Schlossberg Nürtingen, und Daniel Buchmann, Küchenchef der Zerbster Gaststätte „Zur Blume“.

Der OB griff auch zum Mikrofon, befragte die beiden Köche und hielt ein Plädoyer für seine Stadt und für die 25-jährige Städtefreundschaft mit Zerbst. Denn in deren Zeichen stand das vergangene Wochenende in Nürtingens Partnerstadt auch. In Zerbst fanden die Gewerbemesse sowie das 26. Zerbster Spargelfest statt. Ein geeigneter Rahmen, so waren sich beide Seiten einig, auch die „Silberhochzeit“ des städtepartnerschaftlichen Miteinanders zu begehen.