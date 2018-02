Neue Gemeindehalle für Hardt?

20.02.2018, — E-Mail verschicken

Ortschaftsrat befasst sich mit Gebiet Schlagwiesen I

Das Stadtplanungs- und Umweltamt Nürtingen möchte für das Gebiet „Schlagwiesen I“ am Ortsrand von Hardt Richtung Wolfschlugen ein Bebauungsplanverfahren einleiten.

NT-HARDT (bs). Als Basis dient ein städtebaulicher Vorentwurf, den Julia Wolf, Studentin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und aktuell beim Stadtplanungs- und Umweltamt, erarbeitet hat. Wolf stellte diesen in der jüngsten Ortschaftsratssitzung vor. Die favorisierte Variante sieht dort eine Wohnbebauung mit vier Doppelhäusern entlang der Pfeiferstraße vor, in zwei Reihen mit einer Erschließungsstraße, sowie eine Sport- und Gemeindehalle hin zur Landesstraße nach Wolfschlugen.