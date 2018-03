Neue Chance aus dem Morgenland?

Armin Dellnitz, Tourismus-Chef der Region, konstatiert eine ganz erstaunliche Zunahme von Gästen aus Qatar

Die Krise scheint überwunden: Einen deutlichen Aufwärtstrend hat die Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH in den ersten drei Monaten des Jahres 2011 festgestellt. In einem Bereich gab es sogar ein ganz besonders großes Plus: Seitdem Qatar Airways Echterdingen direkt anfliegt, hat ein Boom aus Arabien eingesetzt. Eröffnen sich dadurch neue Chancen für den Kreis?

Fast 1,5 Millionen Übernachtungen wurden von Januar bis März in den 50 000 Betten der Gesamt-Region gebucht. Das sind 11,3 Prozent mehr als 2010 – ein Plus, das wahrlich nicht von Pappe ist. Den größten Zuwachs verzeichnete dabei, wie der regionale Tourismus-Chef Armin Dellnitz im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, der Rems-Murr-Kreis mit einer Zunahme um 18,4 Prozent.

Doch dort stehen nur 5783 Hotelbetten, im Kreis Esslingen hingegen 9189. Der Raum zwischen Alb, Schurwald und Fildern liegt mit 16,9 Prozent Plus (fast doppelt so viel wie die Stadt Stuttgart mit 8,8) auf Platz zwei der Zuwachs-Hitparade. In absoluten Zahlen wird das touristische Gewicht des Kreises Esslingen noch deutlicher: Zwischen Januar und März zählte man dort 258 082 Übernachtungen, beim Plus-Rekordhalter Rems-Murr hingegen nur 130 508.