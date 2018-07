Nahezu unbedenklicher Badegenuss

28.07.2018, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Vier Seen in der unmittelbaren Umgebung locken mit bester Wasserqualität bei tropischen Temperaturen

Bei den aktuellen tropischen Temperaturen übt Wasser eine hohe Anziehungskraft auf die Menschen aus. Zum Sprung ins kühle Nass bieten sich neben den Freibädern auch mehrere Badeseen in der unmittelbaren Umgebung an. Bei drei Badeseen im Landkreis Esslingen wird sogar regelmäßig die Wasserqualität kontrolliert und fast durchgängig mit „sehr gut“ bewertet.

Es muss nicht immer die Riviera sein: auch der Strand des Aileswasensees in Neckartailfingen hat seinen Reiz. Foto: Holzwarth

Ob Aileswasensee in Neckartailfingen, Bürgersee in Kirchheim unter Teck oder Baggersee in Kirchentellinsfurt – alle drei Badeseen werden schon seit dem Jahr 2013 durchgängig bei der Bewertung der Wasserqualität nach der EU-Badegewässerrichtlinie mit der Bestnote „ausgezeichnete Qualität“ versehen. Mindestens einmal im Monat, mitunter sogar wöchentlich werden von den Gesundheitsämtern aktuelle Wasserproben entnommen und ausgewertet. Ebenfalls mit „ausgezeichneter Qualität“ hat der Bissinger See das Jahr 2017 abgeschlossen und verzeichnete auch bei den ersten sechs Messungen in diesem Jahr perfekte Ergebnisse, während es 2014 bis 2016 in der Abschlusswertung das zweitbeste Ergebnis „gute Qualität“ war.