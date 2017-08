Nächste Woche geht es nach Reudern

25.08.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Sommerserie „Unterwegs in . . .“ : Am 29. August ist der Hirschbrunnen Treffpunkt

Nach Raidwangen und Hardt laden wir unsere Leserinnen und Leser nächste Woche, am Dienstag, 29. August, im Rahmen unserer Sommerserie „Unterwegs in . . .“ zum Spaziergang durch Reudern mit unserer Redakteurin Barbara Gosson ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Hirschbrunnen in der Ortsmitte.

NT-REUDERN. Im Zuge der Gemeindereform wurde Reudern eingemeindet. Seit 1. Oktober 1974 ist die einstmals selbstständige Gemeinde ein Stadtteil von Nürtingen. Was hat sich seither in der Ortschaft verändert? Wo sind die schönsten Winkel in Reudern, die auswärtige Besucher nicht auf Anhieb erkennen? All die Vorzüge des Stadtteils, aber auch die Minuspunkte aufzuzeigen, dazu haben die Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 29. August, Gelegenheit.