"Nachts werden nur noch wenige fahren"

25.10.2006, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Gedrückte Stimmung unter den Nürtinger Taxifahrern Sicherheit vor Überfällen gibt es nicht

NÜRTINGEN. Alle Kollegen des im Roßdorf ermordeten Taxifahrers fanden gestern beinahe wortwörtlich dieselbe Antwort auf die Frage, wie sie sich nach den Ereignissen der Nacht fühlen: Auf gut Deutsch gesagt: beschissen. Jeder kannte das 44-jährige Opfer. Die anderen Fahrer sehen nun mit einem mehr oder weniger mulmigen Gefühl Gäste vor allem nachts in ihre Autos steigen.

Ich bin vor einem Jahr auch überfallen worden. Das kommt jetzt alles wieder hoch, berichtet Hans-Michael Scheible, der vor dem Bahnhof auf Fahrgäste wartet. Damals habe ihn ein Gast so verprügelt, dass er dachte, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Scheible war drei Wochen krankgeschrieben, der Täter wurde nie gefasst. Er hat seine Lehren daraus gezogen: Nachts fahre ich nur noch Leute, die ich kenne. Ist einer betrunken und sieht entsprechend aus, darf ich die Fahrt auch ablehnen.

Sein Kollege Erwin Schur hätte nie gedacht, dass so etwas in Nürtingen passieren könnte. Ich bin noch nie überfallen worden. Nun will er nicht nur mehr darauf achten, wer bei ihm in den Wagen steigt, sondern auch, wen die Kollegen mitnehmen, um der Polizei, wenn etwas passiert, Hinweise geben zu können. Ganz vermeiden lassen sich die Überfälle auf Taxifahrer seiner Meinung nach kaum. Ich weiß leider nicht, wie man unsere Sicherheit verbessern könnte, so Schur, der wie der Ermordete für Taxi Weiner fährt.