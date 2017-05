Nach Seeburg und ins Stift Urach

19.05.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

NZ-Leserfahrt: Am 30. Mai sind Dekan Michael Karwounopoulos und Kirchenrätin Bärbel Hartmann unsere Gastgeber

Seeburg, den kleinsten Bad Uracher Stadtteil, kennen viele Leser unserer Zeitung vom Durchfahren. Dass in dem kleinen Ort die Ermsquelle entspringt und es eine sehr schöne kleine Kirche gibt, ist nicht so bekannt. Bei unserer Leserfahrt am 30. Mai zeigt uns Dekan Michael Karwounopoulos die Johanneskirche und anschließend geht es ins Stift Urach zu Bärbel Hartmann.

Kirchenrätin Bärbel Hartmann (rechts) freut sich auf herzliche Begegnungen mit unseren Leserinnen und Lesern bei der Fahrt am 30. Mai nach Seeburg und Bad Urach. Foto: nz-archiv

NÜRTINGEN/BAD URACH. Michael Karwounopoulos, bis vor einigen Jahren Pfarrer in Wolfschlugen und heute Dekan im Kirchenbezirk Urach/Münsingen, und die Neuffenerin Bärbel Hartmann, seit über zehn Jahren Leiterin vom Stift Urach, sind bei unserer nächsten Leserfahrt ins Ermstal am Dienstag, 30. Mai, wieder unsere Gastgeber. Der Ausflug nach Bad Urach fand in den letzten Jahren immer wieder große Resonanz und deshalb wollen wir die Leserfahrt mit einem neuen, abgeänderten Programm anbieten.