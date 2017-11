Müllablagerungen sorgen für Ärgernis

Immer wieder sorgen wilde Müllablagerungen für großes Ärgernis in der Stadt, wie hier im Roßdorf. An der Hans-Möhrle-Straße konnte man über mehrere Wochen beobachten, wie ein Müllberg wächst, weil Leute immer mehr dazustellen. Kommt dann der eigentlich angemeldete Sperrmüll, nehmen die Müllwerker meist nur mit, was sie müssen und lassen den Rest liegen. Rechts ist der Müllberg vor der Abholung des Sperrmülls zu sehen, links danach. „Derzeit verstärkt sich der Trend, dass zu angemeldeten Gegenständen auch von dritter Seite weiterer Müll hinzugelegt wird, der von der Abfuhr nicht mitgenommen wird, da er ja nicht angemeldet wurde. Die Leute sind also anscheinend zu bequem, um die Entsorgungskarte auszufüllen. Das könnte auch hier der Fall sein“, ist von der Pressestelle der Stadt zu hören. Laut Zeugen beginnen Leute bereits wieder, Dinge auf die wilde Müllhalde zu legen. Nun ist es am Gemeindevollzugsdienst, den Bauhof mit der Beseitigung des ästhetischen wie hygienischen Missstandes zu beauftragen – auf Kosten der Allgemeinheit, was immer häufiger vorkommt. Zwar wird immer Anzeige erstattet und im Müllberg nach Hinweisen auf den Verursacher gesucht, es sei jedoch sehr schwierig, diese zweifelsfrei zu ermitteln, so die Pressestelle. bg/Fotos: privat