Morgen Mitsing-Abend

28.01.2017

Licht der Hoffnung: Im Schlachthofbäu gibt es am Sonntagnachmittag eine fröhliche Zugabe

Das offizielle Finale ist vorbei, aber Rainer Arnold, Bundestagsabgeordneter und passionierter Musiker, sorgt für eine höchst unterhaltsame Zugabe: Morgen, Sonntag, steigt im Nürtinger Schlachthofbräu eine Premiere – der erste Mitsing-Abend für „Licht der Hoffnung“.

Alle Künstler, die beim Festival der Hoffnung zu Gast waren, fühlten sich bei Werner Pflum (Zweiter von links) wohl. Unser Bild entstand nach dem Finale in Frickenhausen und zeigt ihn mit Toti Denaro, Nicolo Loro Ravenni, Manu Mazé und Pepe Perna von der Band Vucciria. jg

NÜRTINGEN (jg). Arnold hofft, dass auch die Nürtinger von dem Fieber angesteckt werden, das derzeit in Nord- und Mitteldeutschland grassiert: Dort lebt die alte Tradition wieder auf, miteinander in froher Runde zu singen – und wann immer auf dem Land eine solche Veranstaltung wie am Sonntag anberaumt ist, werden die Wirtshaussäle gestürmt.

Für den Politiker und Musiker wäre es natürlich toll, wenn der Funke von Nord nach Süd überspringt und die Nürtinger Pioniere dafür werden würden. Arnold kommt ja mit Verstärkung in den Schlachthofbräu: Ulrike Marling von der Big Band Harthausen singt, und sein alter Weggefährte Horia Ioan spielt das Keyboard.