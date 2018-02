Morgen Elterntreff

NÜRTINGEN (pm). Der Elterntreff der Lebenshilfe für Eltern von Kindern mit Behinderung trifft sich am Mittwoch, 7. Februar, um 20 Uhr in der Pizzeria La Scala, Brunnsteige 15, in Nürtingen. Neue interessierte Eltern sind willkommen. Für weitere Informationen stehen Susanne Doster, Telefon (0 71 27) 2 11 85 und Almut Winkler, Telefon (0 70 21) 7 11 07 zur Verfügung.