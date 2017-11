Mönche streuen Sandmandala

28.11.2017, — E-Mail verschicken

Seit ein paar Tagen sind in der Nürtinger Seegrasspinnerei vier Mönche aus Ladakh dabei, ein Mandala aus buntem Sand zu streuen. Im tibetischen Buddhismus wird das traditionelle Streuen und Betrachten des Mandalas zur Unterstützung der Meditation verwendet. Noch bis kommenden Donnerstag um 13 Uhr wird mit einem etwa 20 minütigen „Puja“ (ritualisierte Ehrerweisung) das Sandstreuen eingeleitet. Man kann bis etwa 19 Uhr zuschauen und fotografieren und mit den Mönchen ins Gespräch kommen. Am Mittwoch erklärt Geshe Thupten Dhyarges die Symbole auf dem Mandala, das dem „Buddha des Mitgefühls“ gewidmet ist. In einem abschließenden Ritual wird das Mandala zusammengefegt und in einem Gefäß gesammelt. Der bunte Sand wird daraufhin in ein fließendes Gewässer geschüttet und zwar in Nürtingen in den Saubach. Diese Zeremonie beginnt am Donnerstag gegen 15 Uhr. Das Sandmandala liegt im Tagungsraum der „Fabrikation“ in der Alten Seegrasspinnerei, Plochinger Straße 14 in Nürtingen. pm