Modenschau machte Lust auf den Frühling und lässige Outfits

06.03.2018

Lust auf den Frühling, auf wärmere Temperaturen und lässige Outfits in frischen, bunten Farben machte am Freitag die Modenschau im Tresor Lifestyle in der Kirchstraße. Frank Schweizer betreibt in der Innenstadt drei Geschäfte und präsentierte Mode für unterschiedliche Generationen. Eingestimmt mit einem Glas Sekt der Vino Vino Bodega waren die zahlreichen Besucherinnen und Besucher gespannt, was in der Frühjahr-Sommer-Saison so alles angesagt ist. Anregungen gab es aber nicht nur in Sachen Hosen, Jacken, Blusen, Pullover oder Shirts. Ergänzt wurden die pfiffigen Kombinationen durch flotte Accessoires wie Gürtel, Taschen oder Tücher. Außerdem hat Frank Schweizer in allen Geschäften die passende Schuhmode. Und nachdem in Nürtingen im zurückliegenden Jahr zwei Schuhgeschäfte geschlossen haben, reagierte Schweizer auf die steigende Nachfrage seiner Kunden und erweiterte das Angebot an chicen Schuhen für Damen und Herren um namhafte Hersteller. Acht weibliche und zwei männliche Models schritten, gestylt von Jenny Dalchau von der Hairlounge in Neckarhausen und von Visagistin Carina Bauer, ganz leger über den Laufsteg. Mit natürlichem Charme präsentierten sie die aktuellen Kollektionen aus dem Laufsteg, dem More&More Store und Tresor Lifestyle. Von der Bikerjeans mit Lederjacke und Sneakern bis hin zum eleganten Sommerkleid oder dem Stehkragenhemd mit Anzug für den Herrn reichte die Palette. Und vor der Ladentür stand ein BMW 2er-Cabrio vom Autohaus Briem. Die Gewinnerin freut sich auf ein Wochenende mit dem Cabrio. ali/Fotos: Lieb