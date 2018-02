Mitreden beim Großprojekt

Bürger dürfen am Siegerentwurf der Bahnstadt den Feinschliff anlegen

NÜRTINGEN (nt). „Bitte einsteigen!“ steht auf dem Werbeplakat der Bürgerveranstaltung. Darauf zu sehen ist ein Entwurf des zukünftigen Geländes um den Bahnhof in Nürtingen herum – die Nürtinger Bahnstadt. Ein wahrliches Großprojekt, das in eine neue Phase geht.

Denn am 14. März dürfen die Nürtingerinnen und Nürtinger zusammen mit den Planungsexperten die konkreten Rahmenbedingungen für dieses Gebiet erstellen. „Es ist so, dass wir schon lange an der Neuentwicklung der Bahnstadt dran sind. 2014 haben wir zusammen mit den Bürgern Nürtingens das städtebauliche Entwicklungskonzept erarbeitet. Im letzten Jahr gab es dazu einen städtebaulichen Wettbewerb“, erklärt Heidrun Eissele von der Stadt Nürtingen. Der Gewinner des Wettbewerbes wurde vom Gemeinderat beauftragt, in die weitere Ausarbeitung seiner Ideen zu gehen. Deshalb wird es am 14. März in der Planungswerkstatt nun um die konkrete Ausgestaltung im Gebiet Bahnstadt gehen. Dabei sind die Bürgerinnen und Bürger besonders gefragt. „Sie haben hier die Möglichkeit, direkt bei dem Projekt mit einzusteigen. Deshalb auch der Hinweis auf unserem Plakat“, so Eissele.