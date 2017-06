Mit ironischer Distanz und Sachverstand

09.06.2017, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Zum Tod unseres langjährigen freien Mitarbeiters Heinz Böhler

NÜRTINGEN. Wir wussten, dass es passieren würde, und trotzdem hat uns die Nachricht erschüttert: Unser Kollege Heinz Böhler ist tot. Seit Längerem erlaubte eine schwere Krebserkrankung es ihm leider nicht mehr, für uns Termine wahrzunehmen und darüber zu schreiben. Nur einmal noch, beim Konzert von Mitch Ryder im Club Kuckucksei im März, vermochte er es ein letztes Mal, unseren Lesern fachkundig ein lebendiges Bild von einer Veranstaltung zu vermitteln. Heinz Böhler – Autorenkürzel „heb“ – starb viel zu jung am Pfingstmontag, seinem 61. Geburtstag.

Heinz Böhler war Nürtinger durch und durch. Er wuchs hier auf, hatte hier seinen Lebensmittelpunkt und nahm stets regen Anteil am lokalen Geschehen. Von der ersten Stunde an fühlte er sich der noch jungen linksalternativen Kulturlandschaft, die hauptsächlich im Anfang der siebziger Jahre gegründeten Club Kuckucksei erste bunte Blüten trieb, verbunden. Das dort gebotene reichhaltige Spektrum an Rock, Blues, Folk und Jazz prägte seine musikalischen Vorlieben. Darüber hinaus verfügte er, der an Literatur, Geschichte und Politik (er war Mitglied in der SPD) gleichermaßen interessiert war, über ein weitgespanntes geisteswissenschaftliches Allgemeinwissen.