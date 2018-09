Mit höheren Zinsen wird nicht gerechnet

27.09.2018, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Ansonsten gibt es bei der Podiumsdiskussion der Nürtinger Zeitung und Kreissparkasse durchaus kontroverse Meinungen

Werden die historisch niedrigen Zinsen in Deutschland bald wieder steigen? Dass es danach in den nächsten Jahren nicht aussieht, darüber waren sich die vier Experten bei der von der Nürtinger Zeitung und der Kreissparkasse organisierten Podiumsdiskussion am Dienstagabend in der Stadthalle K3N einig. Darüber hinaus gab es jedoch vor 600 Zuhörern kontroverse Meinungen.

Einige der 600 Zuhörer nutzten die Gelegenheit, eigene Fragen an die Experten auf dem Podium zu richten.

NÜRTINGEN. Christian Fritsche, Geschäftsführer des Senner-Verlags, hatte in die Veranstaltung eingeführt, zu der unter anderem auch Landrat Heinz Eininger erschienen war. Bei der Frage, ob sich Sparen überhaupt noch lohne, gebe es in Europa eine Teilung in zwei Lager, sagte Fritsche. „Die einen verringern ihre Sparbemühungen, weil es sich nicht mehr lohnt, das Geld auf die hohe Kante zu legen. Die anderen sparen noch mehr, um das Vermögen zu mehren.“ Damit meine er Deutschland, wo die Sparquote sogar noch um 17 Prozent gestiegen sei.