Mehr als nur schnelles Internet

15.10.2018, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Vertreter von der Stadt und aus der Wirtschaft diskutierten die Chancen der Digitalisierung – Das Zauberwort heißt „Vernetzung“

Schnelles Internet sollte im Land der Erfinder und Pioniere kein Wunschgedanke mehr sein, sondern gehört schon längst in allen Kommunen umgesetzt. Nürtingen hielt mit der Entwicklung mit und will nun die Chancen der Digitalisierung nutzen. Dies diskutierten am Freitag über 40 Vertreter aus der Wirtschaft und den Ratsgremien der Stadt.