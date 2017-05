Maientag in Extralänge

23.05.2017

Der Nürtinger Nationalfeiertag geht in diesem Jahr bereits am Himmelfahrtsdonnerstag los – Buntes Programm

Einer Redeweise zufolge macht der Mai bekanntlich alles neu. Die 415. Auflage des Nürtinger Maientags vom 25. bis 29. Mai präsentiert sich zwar nicht in vollständig neuem Gewand, aber dafür in Extralänge, denn der Startschuss fällt in diesem Jahr bereits am Vatertag.

Zum Maientag gehört natürlich wieder der Bändertanz der Landjugend Archivfoto: Holzwarth

NÜRTINGEN (nt). Damit drehen die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz in Oberensingen ihre Runden einen Tag länger als sonst üblich und ab 11.30 Uhr öffnet dort bereits der Biergarten seine Pforten.