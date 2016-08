Letzte Flüchtlinge verließen Säer-Halle

Schulsport muss aber noch warten – Akis beschließen ihr Projekt

NÜRTINGEN (la). Am vergangenen Dienstag wurden die letzten Flüchtlinge, die in der Sporthalle auf dem Säer untergebracht waren, in andere Gemeinschaftsunterkünfte überwiegend in Nürtingen und benachbarten Gemeinden verlegt. Dies teilt das Esslinger Landratsamt mit. Sobald Inventar und Mobiliar abgebaut sind, könne eine Bestandsaufnahme gemacht und dann abgeschätzt werden, welchen zeitlichen Umfang die Sanierungsarbeiten benötigen werden. Diese sollen zeitnah beginnen, um die Halle und den angrenzenden Sportplatz wieder dem Schulsport zugänglich zu machen. So lange müsse die Schule noch auf die Sporthallen in Oberboihingen, Wolfschlugen und Neckarhausen ausweichen (wir berichteten bereits).

Die Sporthalle auf dem Säer ist die erste von drei Kreissporthallen, die als Notunterkunft für Flüchtlinge dienen, die der Landkreis Esslingen jetzt freimachen konnte. Die beiden anderen Hallen in Kirchheim und Esslingen sollen im Laufe des Jahres folgen. Voraussetzung hierfür sei, dass der Flüchtlingsstrom im Herbst nicht wieder anwachse und die in Bau oder Umbau befindlichen Gemeinschaftsunterkünfte termingerecht fertiggestellt werden könnten, so das Landratsamt.