16.09.2016, — E-Mail verschicken

Das neue Veranstaltungsprogramm der Stadtbücherei für Kinder und Jugendliche

NÜRTINGEN (nt). Wenn die Blätter fallen, das Wetter schmuddelig und die Tage kürzer werden, wirkt die Aussicht auf eine Tasse Tee mit einem guten Buch oder spannenden Film auf dem Sofa überaus verlockend. Man muss sich aber nicht zu Hause einigeln, um sich gemütliche Herbststunden zu machen. Für Kinder und Jugendliche hat die Stadtbücherei ein abwechslungsreiches Herbstprogramm auf die Beine gestellt. Erwachsene kommen beim Tag der offenen Tür auf ihre Kosten.

Die Stadtbücherei ist im Lego-Fieber

Die bunten Spielsteine aus Dänemark sind weltweit ein Bestseller. Daher widmet sich nicht nur das Stadtmuseum in seiner neuen Sonderausstellung dem Thema „Lego“. Auch die Stadtbücherei ist im Lego-Fieber und lädt alle Rätselfüchse ein, vom 19. September bis zum 15. Oktober knifflige Aufgaben aus der Welt des Kultspielzeugs zu lösen. Gespielt werden kann auch an den Spielenachmittagen am 18. Oktober in der Zweigstelle Roßdorf und am 24. November in der Zweigstelle Zizishausen. Ob Brettspiele, Kartenspiele, Klassiker oder Neuheiten: Eingeladen sind alle Spielefans ab drei Jahren.

Wem der Nervenkitzel dabei zu klein ist, bekommt vielleicht bei der Lesenacht am 14. Oktober in der Zweigstelle Roßdorf Gänsehaut. Kinder im Grundschulalter können sich ab 19 Uhr vom „Spuk im Gemeinschaftshaus“ wohlige Schauer über den Rücken jagen lassen.