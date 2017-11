Lars Kallfaß jetzt Vorsitzender

Die Nürtinger Freien Wähler hatten Mitgliederversammlung

NÜRTINGEN (pm). Beim Stadtverband der Freien Wähler gab es einen Wechsel an der Spitze. Bei der Mitgliederversammlung im Hotel Pflum wurde Lars Kallfaß zum neuen Vorsitzenden gewählt. Sein Vorgänger Dr. Michael Brodbeck stellte das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung, auch um einen Generationswechsel anzuregen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden ebenfalls wichtige kommunalpolitische Themen angesprochen. Dabei stellte der Fraktionsvorsitzende, Stadtrat Dr. Otto Unger, in Übereinstimmung mit den anwesenden Mitgliedern klar, dass die Freien Wähler sich für ein neues Hotel an der B 297 aussprechen. Er teilt die Einschätzung des Gestaltungsbeirats, dass die aktuell vorgeschlagene Z-Form des Hotels eindeutig die städtebaulich bessere Planung darstelle. Entscheidend sei auch, dass diese Planung eine bessere Umsetzung des Hochwasserschutzes und sich gleichzeitig zwischen geplantem Hotel und dem Gebäude der FKN mehr Freiraum und eine bessere Zugänglichkeit zum Neckar ergebe. Mit dieser Lösung entfalle der aktuelle Hochwasserschutzwall, der momentan den Zugang zum erlebbaren Raum am Neckar sehr stark begrenze. Dr. Unger betonte indes, dass vor einer Zustimmung der Freien Wähler im Gemeinderat noch sehr deutlich an der Verbesserung der Fassadengestaltung gearbeitet werden müsse.