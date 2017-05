„Lange Tafel“ hilft Menschen in aller Welt

13.05.2017, Von Ulrike Rapp-Hirrlinger — E-Mail verschicken

Die Aktion am 19. Mai zwischen Kreuzkirche und Stadtkirche kommt fünf Kontinenten zugute

„Gemeinsam an einem Tisch“ ist nicht nur das Motto der Nürtinger Vesperkirche, die in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfand. Ganz wörtlich genommen wird es am 19. Mai mit der bisher größten Langen Tafel in Baden-Württemberg, die sich von der Kreuzkirche bis zur Stadtkirche in Nürtingen zieht.

Auch Kinder auf der indonesischen Insel Sulawesi sollen mit der Langen Tafel in Nürtingen unterstützt werden. Foto: privat

NÜRTINGEN. 1000 Menschen können an den 150 Tischen gemeinsam essen und feiern. Wer an der Langen Tafel Platz nehmen will, kann gegen eine Spende eine Karte bekommen.

Der komplette Erlös der Langen Tafel kommt Hilfsprojekten in den fünf Erdteilen zugute – in Ecuador, Äthiopien, Indonesien, Serbien und Fidschi. Einige Projekte haben einen direkten Bezug zu Nürtingen.

So unterhält der Evangelische Kirchenbezirk Nürtingen eine Partnerschaft mit der Protestantischen Kirche in Luwu, einer Region auf der indonesischen Insel Sulawesi. Die Christen in Luwu sind eine Minderheit im muslimisch geprägten Indonesien.