Landleben und die Liebe zu alten Häusern

10.09.2016, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Journalistin Felicitas Wehnert stellt beim Tag des offenen Denkmals in Beuren Auszüge aus ihrem neuen Buch vor

„Auf dem Land“ lautet der Titel des neuen Buches von Felicitas Wehnert, das im Oktober erscheint. Die Nürtinger Journalistin lenkt den Blick diesmal auf das Dorfleben in Baden-Württemberg. Beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag gibt sie einen Vorgeschmack. Sie liest aus dem Beurener Kapitel, in dem es um Doris Schnerring und die Liebe zu alten Häusern geht.