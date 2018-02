„Kunst verbindet Städte“

23.02.2018, Von Helmut Rohm — E-Mail verschicken

Zerbster Kulturfesttage erstmals mit allen Partnerstädten – Auch Nürtingen dabei

Eckart Krüger, Geschäftsführer der GWN, Dritter von links, führte die Nürtinger Delegation an. Auf dem Bild ist er mit Vertretern aus Nürtingen, Zerbst, Puschkin und Jever zu sehen. hro

Der Kunstverein Nürtingen mit der Ausstellung „die fünf nürtinger“ sowie Nürtingens Technischer Beigeordneter Andreas Neureuther mit drei Aquarellen sind beteiligt an den 53. Zerbster Kulturfesttagen.

Noch bis zum 18. März haben die vier traditionsreichen Kulturwochen in Nürtingens Partnerstadt Zerbst insgesamt 46 Veranstaltungen und Ausstellungen im Programm. Ausgerichtet werden sie unter dem Dach der Stadt Zerbst von 20 Vereinen und Institutionen sowie zahlreichen Einzelkünstlern und Künstlergruppen.

Die diesjährigen Kulturfesttage sind vor allem in einer Beziehung etwas Besonderes. „Erstmalig in der Geschichte der Zerbster Kulturfesttage präsentieren sich alle Partnerstädte der Stadt Zerbst/Anhalt mit einer Ausstellung“, sagt der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) zur Eröffnung am vergangenen Freitag.