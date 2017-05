Kreisverkehr, Litfaßsäule und der Friedhof

24.05.2017, — E-Mail verschicken

Zizishäuser Ortschaftsrat machte eine Ortsbegehung

NT-ZIZISHAUSEN (ego). Nur drei Stationen umfasste heuer die öffentliche Ortsbegehung des Zizishäuser Ortschaftsrates.

Los ging es auf der großen Kreuzung vor dem Rathaus. Ortsvorsteher Siegfried Hauber und Ortschaftsrat Uli Gänzle zeichneten mit einem Wachsstift einen Kreis mit einem Durchmesser von etwa 23 Metern. Danach begann mit zwei Mitbürgern aus Zizishausen und Peter Scharf vom Tiefbauamt Nürtingen eine Diskussion über das Für und Wider eines Kreisverkehrs an dieser Stelle in der Ortsmitte.

Beschlüsse werden bei der jährlichen Ortsbegehung nicht gefasst. So wurde auch hier die Beschlussfassung auf die kommende Ortschaftsrat-Sitzung vertagt.

Die zweite Station war die Litfaßsäule in der Wasserburgstraße. Schon etwas in die Jahre gekommen sieht die zylindrische Informationswand nicht gerade glänzend aus: Verrostete Reißnägel, Heftklammern, Klebebandrückstände „zieren“ sie.

In der Holzwand sind jede Menge dieser Befestigungshilfen für Plakate zu finden, weil jeder, wenn überhaupt, zwar seine Plakate von der Litfaßsäule entfernt, aber nicht die Reißnägel, die Heftklammern und so weiter. Zur Diskussion stand: Einmal die ganze Litfaßsäule ordentlich zu reinigen oder mit einer Metallplatte zu verkleiden. Dann können in Zukunft die Plakate nur noch mit Klebebändern fixiert werden.