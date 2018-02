Kongress der Theatertherapie

Nürtingen ist Austragungsort für europaweite Veranstaltung

NÜRTINGEN (pm) Schauspielerische Methoden und ihre heilende Wirkung stehen beim Studiengang Theatertherapie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) im Mittelpunkt. Im April kommen namhafte Vertreter der Fachrichtung nach Nürtingen zur 4. Europäischen Konferenz der Theatertherapie. Schirmherr ist Winfried Kretschmann. Die Anmeldung ist offen für jeden.

Organisiert wird die Veranstaltung von der European Federation of Dramatherapy (efd) in Kooperation mit der HfWU. Am Freitag, 27., und Samstag, 28. April, werden 58 Referenten aus 18 Ländern Vorträge halten, Workshops geben und Aufführungen zeigen. Die Veranstaltungen finden auf Englisch statt.

„Borders in Action“ lautet der Titel des Kongresses, es geht also um „Grenzen“. So wird die Theatertherapeutin Anna Seymour aus Großbritannien einen die Konferenz einleitenden Vortrag zum Thema Brexit halten. Auch die Themen Flüchtlinge und Traumata sollen Raum finden, so die Hochschule in einer Pressemitteilung. Nicht zuletzt spielten Grenzen für im klinischen und sozialen Bereich arbeitende Menschen auch auf andere Weise eine Rolle: Die Grenzen der Persönlichkeit können bei starken psychischen Störungen leiden. Grenzen zu ziehen stelle für viele Patienten eine große Herausforderung dar. Menschen, die in diesem Umfeld tätig sind, könnten auf der Konferenz neue Impulse bekommen, so die Veranstalter.