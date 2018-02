Kompromissbereitschaft signalisiert

08.02.2018, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Oberbürgermeister und Gemeinderat wollen sich beim Thema Hotel am Neckar gerne mit der Bürgerinitiative gütlich einigen

Das geplante Hotel am Neckar erhitzt derzeit die Gemüter in Nürtingen. Im Gemeinderat wurde am Dienstagabend aber fast ausschließlich ruhig und sachlich über das Thema diskutiert. Eine Bürgerinitiative bereitet ein Bürgerbegehren gegen den Verkauf der Grundstücke vor. Der Oberbürgermeister und der Gemeinderat bemühen sich nun aber um eine vorherige Einigung.

So könnte das Hotel Fortuna am Nürtinger Neckarufer laut einer neuen Visualisierung nach den Vorstellungen des Investors einmal aussehen. pm

NÜRTINGEN. Die Überraschung und zugleich Erleichterung ist bei einigen Stadträten groß gewesen, nachdem Fritz Eisele, der zusammen mit Ex-Stadtrat Dieter Braunmüller die Bürgerinitiative anführt, in der Sitzung zu Wort gekommen war. „Wir sind gar nicht so weit auseinander“, stellten die Stadträte Achim Maier (Freie Wähler) und Dr. Matthias Hiller (CDU) unabhängig voneinander fest. Zuvor hatte Fritz Eisele erklärt: „Wir haben nicht generell etwas gegen ein Hotel.“ Die Bürgerinitiative lege nur Wert auf eine „ergebnisoffene“ Diskussion. Wenn von vornherein festgelegt werde, dass es an dieser Stelle ein Hotel sein muss, „dann ist das nicht mehr ergebnisoffen“.