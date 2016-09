Knabstrupper-Zuchtschau

09.09.2016, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Am Samstag, 10. September, findet auf dem Knabstruppergestüt im Tiefenbachtal in Nürtingen zum neunten Mal die einzige deutsche Knabstrupper-Zuchtschau statt. Knabstrupper sind bunt getupften Pferde aus Dänemark, bei Kindern auch als „Pipi Langstrumpf Pferde“ bekannt. In Fachkreisen zählt diese seltene und uralte Rasse zu den Barockpferderassen. Die Schau wird vom Zuchtverband für Deutsche Pferde gemeinsam mit dem Gestüt af Asgard ausgetragen. Um 11 Uhr beginnt die eigentliche Zuchtschau. Neben der Vorführung und Prämierung der Pferde kann diese alte Rasse in ihrer ganzen Vielfalt kennengelernt werden. Zwischen 14 und 15.30 Uhr werden die Pferde von klassischer Dressur, über Bodenarbeit, Theater zu Pferde bis hin zum Springen ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Bei gutem Wetter gibt es über Mittag Pony-Reiten für die Kinder und auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.