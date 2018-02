Keine Einigkeit bei Friedhofsgestaltung

02.02.2018, Von Ewald Göhring

Ortschaftsrat will etwas anderes als die Stadt Nürtingen zulässt

NT-ZIZISHAUSEN. Zur Bürgerfragestunde des Ortschaftsrats waren ein Ehepaar und ein Neubürger aus Zizishausen gekommen. Das Ehepaar, das neben dem Brunnengässle wohnt, erzählte dem Ortschaftsrat von den letzten Baumaßnahmen in ihrer direkten Nachbarschaft, dem Brunnengässle. Das Brunnengässle ist seit einiger Zeit nicht mehr gefahrlos zu begehen. Der Ortschaftsrat überlegte in den letzten Sitzungen schon verschiedene Maßnahmen durch dieses Stück wilde Natur wieder einen gefahrlosen Weg herzustellen. Aber über die letzten Baumarbeiten wurden leider keine Dokumentationen gefunden. Das Ehepaar überraschte den Ortschaftsrat mit einem Foto der letzten Arbeiten dort. Und sie haben während den Bauphasen noch mehr Fotos gemacht, die sie auch zur Verfügung stellen möchten. OV Hauber hat die Zusage vom Bauhof, dass im Frühjahr am Brunnengässle etwas getan wird. Erst seit vergangenem Jahr in Zizishausen wohnhaft, hat der neue Mitbürger sein Erstaunen darüber zum Ausdruck gebracht, dass der Weg durch das Wiesentäle/Hochwiesen, der auch ein sehr viel genutzter Schulweg nach Nürtingen ist, sich in einem katastrophalen Zustand befindet. „Das wurde vom Ortschaftsrat schon mehrmals ans Tiefbauamt und den Bauhof Nürtingen gemeldet“, antwortete Hauber.

Was tun mit den Ehrengräbern?