Kein Verzicht für den Klimaschutz

25.01.2017, Von Barbara Gosson

Das Forum zukunftsfähiges Nürtingen befasst sich in einem Vortrag damit, wie die Energiewende in Nürtingen aussehen kann

Im Jahr 2046 wird Nürtingen sein 1000-jähriges Bestehen feiern. Wie sieht die Stadt bis dahin aus? Das Forum zukunftsfähiges Nürtingen hat eine Vision entworfen, wie die Stadt sich für die Energiewende wappnen kann. Sven Simon und Otmar Braune haben sich Gedanken gemacht, wie die Ziele der Pariser Klimaschutzkonferenz umgesetzt werden können.

Sven Simon und Otmar Braune machen sich Gedanken über den Klimawandel. Foto: Ongere

NÜRTINGEN. Ihre Botschaft: Klimaschutz und Energiewende sind nicht teuer und aufwendig, sondern können zu einem besseren Leben für alle führen. Der Abend wird unter dem Motto „Rallye Paris–Nürtingen“ stehen und eine Vision entwerfen, wie Nürtingen sich in den nächsten 30 Jahren hin zu einer klimafreundlichen Gemeinde entwickeln kann. Das Datum 2046 wurde nicht nur gewählt, weil sich in diesem Jahr die erste urkundliche Erwähnung Nürtingens jährt, sondern auch, weil in Paris beschlossen wurde, die Klimaschutzziele bis 2050 zu erreichen. Bis 2046 muss also schon einiges passiert sein.