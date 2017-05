Kein Mangel an musikalischen Leckerbissen

08.05.2017, Von Reiner Wendang — E-Mail verschicken

Auch die zwanzigste Auflage der Nürtinger Musiknacht lockte die Massen

Auch zwanzig Jahre nach der Premiere – damals noch als eine der ersten in der Region – ist die Nürtinger Musiknacht nach wie vor eine Erfolgsgeschichte. Trotz mäßigen Wetters wurde am Samstag die magische Grenze von 4000 zahlenden Besuchern um 222 übertroffen.

Die Besucher der Musiknacht ließen sich vom Regen die Stimmung nicht verderben. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Besucher konnten an gut 20 Veranstaltungsorten aus 33 verschiedenen Acts das ihnen jeweils Passende aussuchen. Ein wichtiger Grund für den Erfolg ist, dass jedes Jahr das Kulturamt und die lokalen Veranstalter einen vielseitigen und qualitativ hochwertigen Stilmix aus bewährten und neuen Bands in die Stadt bringen. Und so brauchte an dem auf diesen Tag fallenden „Anti-Diät-Tag“ niemand zu darben, gab es doch musikalische Leckerbissen in Hülle und Fülle – all you can beat sozusagen.